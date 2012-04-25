В столичном регионе три человека отравились угарным газом
12:19, 25 апреля 2012Новости регионов
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Детская шалость с огнем
В Киевской области от отравления угарным газом пострадали три человека.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины 24 апреля в 14.16 на пульт связи МЧС поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в г. Богуслав Киевской области. Пожар был ликвидирован за считанные минуты.
Огнем были уничтожены домашние вещи, бытовая техника, мебель.
В результате пожара получили отравление угарным газом и доставлены в Богуславскую ЦРБ три человека.
Предполагаемая причина пожара - детская шалость с огнем.
Убытки от пожара устанавливаются.
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