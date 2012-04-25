В столичном регионе три человека отравились угарным газом

В Киевской области от отравления угарным газом пострадали три человека.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины 24 апреля в 14.16 на пульт связи МЧС поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в г. Богуслав Киевской области. Пожар был ликвидирован за считанные минуты.

Огнем были уничтожены домашние вещи, бытовая техника, мебель.

В результате пожара получили отравление угарным газом и доставлены в Богуславскую ЦРБ три человека.

Предполагаемая причина пожара - детская шалость с огнем.

Убытки от пожара устанавливаются.