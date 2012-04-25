Медики Киева определят “столичный стандарт здоровья”

Медики Киева предложили в конце мая провести съезд с участием врачей и представителей городской власти для определения стандартов столичной медицины.

Как сообщает пресс-служба КГГА, председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов встретился с представителями медицинского сообщества Киева. Основными темами обсуждения стали разработка эффективных путей реализации медицинской реформы и внедрение столичного стандарта здравоохранения.

Как отмечается в сообщении, на протяжении последних двух месяцев по поручению председателя горгосадминистрации в амбулаторных учреждениях города проходили обсуждения вопросов, которые связаны с участием Киева в пилотном проекте по реформированию медицинского обеспечения. Результатом встреч в коллективах стало делегирование представителей лечебных учреждений в КГГА для совместного решения неотложных вопросов, связанных с реализацией реформы и разработки столичного стандарта здоровья.

Во время встречи представители медицинской отрасли Киева обратились к председателю КГГА с предложениями относительно дальнейшей работы. Они предложили создать рабочую группу с участием представителей профильного управления, горадминистрации, делегатов, медиков города, для анализа вопросов, которые определены резолюцией, принятой врачами 30 марта. А впоследствии, по их мнению, должен состояться съезд медиков по вопросам стандарта столичной медицины.

«Сегодня есть большая потребность в изменении системы здравоохранения столицы. Об актуальности реформирования отрасли говорят как сами киевляне, так и медики. Поэтому городская власть вместе с врачами работает над разработкой и внедрением столичного стандарта здоровья. Я убежден, что, двигаясь вперед, мы найдем пути решения вопросов развития отрасли и изменим традиционный подход к управлению сферой здравоохранения», – отметил А.Попов.