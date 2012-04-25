В Херсоне в один день «заминировали» райотдел милиции и школу
10:42, 25 апреля 2012Новости регионов
0
Проводится поиск звонивших
В Херсоне в один день «заминировали» райотдел милиции и школу.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, 24 апреля на номер “101” пожарно-спасательной службы территориального управления МЧС поступили анонимные телефонные звонки о двух взрывных устройствах.
В частности, в 13.06 пришло сообщение о минировании Суворовского райотдела милиции Херсона, а в 23.09 сообщили о бомбе в школе № 27.
На объекты выезжали представители милиции, МЧС, скорой помощи. Взрывных устройств обнаружено не было.
Проводится поиск звонивших.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter