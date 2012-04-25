В Херсоне в один день «заминировали» райотдел милиции и школу.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, 24 апреля на номер “101” пожарно-спасательной службы территориального управления МЧС поступили анонимные телефонные звонки о двух взрывных устройствах.

В частности, в 13.06 пришло сообщение о минировании Суворовского райотдела милиции Херсона, а в 23.09 сообщили о бомбе в школе № 27.

На объекты выезжали представители милиции, МЧС, скорой помощи. Взрывных устройств обнаружено не было.

Проводится поиск звонивших.