На Хмельниччине женщина упала в 22-метровый колодец

В селе Решновка Староконстантиновского района Хмельницкой области женщина, 1972 года рождения, упала в 22-метровый колодец.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в оперативно-координационном центре территориального УМНС в Хмельницкой области, чрезвычайное происшествие произошло вчера вечером. По собственной неосмотрительности в колодец упала женщина и не могла самостоятельно выбраться.

К ее спасению были привлечены четыре спасателя, которые с помощью веревки подняли женщину из колодца и оказали необходимую помощь до приезда скорой медицинской помощи.