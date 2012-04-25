На Хмельниччине женщина упала в 22-метровый колодец
09:46, 25 апреля 2012Новости регионов
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Оказали необходимую помощь
В селе Решновка Староконстантиновского района Хмельницкой области женщина, 1972 года рождения, упала в 22-метровый колодец.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в оперативно-координационном центре территориального УМНС в Хмельницкой области, чрезвычайное происшествие произошло вчера вечером. По собственной неосмотрительности в колодец упала женщина и не могла самостоятельно выбраться.
К ее спасению были привлечены четыре спасателя, которые с помощью веревки подняли женщину из колодца и оказали необходимую помощь до приезда скорой медицинской помощи.
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