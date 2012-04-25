У студента-иностранца изъяли наркосредств на 2,6 млн. грн

В Днепропетровской области у студента-иностранца изъято наркосредств почти на 2,6 млн. гривен.

Как сообщает пресс-служба УСО МВД Украины, в апреле этого года работники Управления по борьбе с незаконным обращением наркотиков ГУМВД Украины в Днепропетровской области во время оперативно-розыскных мероприятий в учебных заведениях под условным названием „Генофонд” разоблачили в распространении наркотических средств иностранного студента. Наркотики студент продавал в основном молодым людям. По местожительству его правоохранители обнаружили и изъяли 510 г марихуаны и 163 растения конопли, которую он выращивал в отдельных горшках при искусственном освещении с применением системы капельного полива. Общая стоимость изъятых наркосредств ориентировочно составляет 2,6 млн. гривен.

По этому факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и ч. 1 ст. 321 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств» УК Украины.