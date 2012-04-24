В Трускавце в квартире многоэтажки выращивали марихуану

В городе Трускавец Львовской области сотрудники милиции разоблачили нарколабораторию, которая была обустроена в квартире многоэтажного жилого дома.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, „владельцем” подпольной накролаборатории оказался 33-летний мужчина, который находился в государственном розыске за совершение особо тяжкого преступления.

Задержание преступника проводилось с привлечением сотрудников Управления по борьбе с организованной преступностью, бойцов отдела быстрого реагирования «Сокол» совместно с сотрудниками следственного управления Главного управления МВД Украины во Львовской области.

Во время проведения обыска работники спецподразделения выявили и изъяли расфасованное и готовое к реализации наркотическое вещество (марихуану), электронные весы для взвешивания, значительное количество спичечных коробок, которые использовались для фасования готовой продукции и др.

В помещении были выявлены 25 кустов саженцев наркотического растения, которые находились под искусственным освещением ультрафиолетовых ламп - с целью ускорения их естественного роста.

Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью установления круга соучастников, поставщиков сырья, а также каналы и пути сбыта наркотиков.