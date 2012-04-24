В Киеве возбуждено дело против главрача санатория

В Киеве возбуждено уголовное дело в отношении главного врача одного из санаториев столицы по факту самовольной добычи артезианской воды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры столицы, дело возбуждено по факту злоупотребления служебным положением и нарушения правил пользования недрами (ч. 2 ст. 240 УК Украины – нарушение правил охраны или использования недр, ч. 2 ст. 364 УК Украины – злоупотребление властью или служебным положением).

Выяснилось, что главным врачом санатория с целью получения прибыли по оплате услуг организована самовольная добыча и использование питьевой воды из артезианских скважин на юрском водоносном горизонте, который относится к полезным ископаемым общегосударственного значения и расположен на территории санатория.

На протяжении полугода из этой артезианской скважины самовольно добыто 35 тыс. м куб питьевой воды.

Размер ущерба, нанесенного государству в результате нарушения правил использования недр, составляет 1,5 млн грн.