В Черновцах пройдут соревнования бригад скорой медпомощи

26 - 27 апреля в Черновцах и Глибочском районе Буковины состоятся международные соревнования бригад скорой медицинской помощи «Буковинские медицинские ралли - 2012».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкой ОГА, соревнования, которые состоятся во второй раз, имеют целью отработку основных моделей предоставления экстренной медицинской помощи в условиях проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу Евро-2012, создание условий для улучшения предоставления своевременной, унифицированной, квалифицированной экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе, реальная отработка действий медицинского персонала на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Соревнования состоятся под эгидой Министерства здравоохранения Украины, руководства Буковины, Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, Буковинского государственного медуниверситета, Главных управлений МЧС и УМВД Украины в Черновицкой области.

К участию в соревнованиях приглашены команды бригад скорой медицинской помощи со всех районов Буковины, а также команды из Польши, Румынии и западных областей Украины.

Начало соревнований - 26 апреля на Соборной площади Черновцов.