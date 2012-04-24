Замглавврача райбольницы получила 30 тыс. грн взятки

Работники управления государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями задержали «на горячем» во время получения 30 тыс. грн взятки заместителя главного врача одной из районных больниц Винницкой области.

Об этом сообщает центр связей с общественностью УМВД в Винницкой области.

57-летняя женщина, будучи должностным лицом, и занимая должность заместителя главного врача по экономическим вопросам, осуществляла руководство финансовой работой в лечебном учреждении. Кроме этого, в 2010 году она была назначена председателем комитета по конкурсным торгам относительно осуществления закупки товаров, проведении работ и предоставлении услуг за государственные средства.

В начале апреля этого года во время проведения конкурсных торгов на закупку лечебным учреждением горючего для служебных автомобилей замглавврача предложила представителю одного из предприятий посодействовать в признании его победителем при условии передачи ей взятки в размере 10% от общей суммы стоимости горючего.

Представитель общества, которое должно было стать победителем конкурсных торгов, в ее кабинете передал заместителю главного врача 30 тысяч гривен и получил сообщение о том, что его общество признано победителем торгов и право на заключение договора на закупку горючего. Во время осмотра служебного кабинета должностного лица работники милиции обнаружили денежные средства с надписью «взятка».

20 апреля в отношении заместителя главного врача центральной районной больницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 УК Украины - получение взятки в значительном размере, которое карается штрафом от семисот пятидесяти до одной тысячи пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.