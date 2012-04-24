В Запорожье от пневмонии умер 27-летний арестованный

В Запорожье от двухсторонней бронхиальной пневмонии скончался 27-летний арестованный.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, по результатам доследственных проверок прокуратуры Жовтневого района г. Запорожья и райотдела милиции следственным отделом Жовтневого райотдела милиции в субботу, 21 апреля, возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего выполнения своих профессиональных обязанностей медицинскими работниками Запорожского СИЗО и КУ «Городская клиническая больница экстренной и скорой медицинской помощи», повлекшими тяжелые последствия, – согласно ч.1 ст.140 УК Украины.

В частности, прокурор Жовтневого района г. Запорожья Александр Васюк сообщил, что 5 апреля с.г. в городскую клиническую больницу экстренной и скорой медицинской помощи из Запорожского СИЗО в связи с эпилептическими припадками доставлен арестованный 27-летний Андрей З., который 14 апреля в реанимационном отделении этого медицинского учреждения скончался.

Согласно акту судебно-медицинского исследования, причиной смерти человека стало заболевание – двухсторонняя бронхиальная сливная пневмония. При проведении исследования телесных повреждений, имеющих отношение к причине смерти, не установлено.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Жовтневого района г. Запорожья. На данный момент по делу проводятся необходимые следственные действия.