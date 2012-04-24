Пьяный россиянин выбросил годовалую девочку с 4-го этажа

В Луганской области возбуждено уголовное дело против гражданина Российской Федерации, который сбросил годовалого ребенка с 4 этажа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Луганской области, инцидент произошел в городе Молодогвардейске Краснодонского района вчера, 23 апреля.

Установлено, что гражданин Российской Федерации, который находился в состоянии алкогольного опьянения, пришел к своей знакомой и употреблял с ней спиртные напитки. Через некоторое время гражданка пошла к своей соседке за сигаретами, а мужчина выбросил ее ребенка с балкона квартиры.

Девочка с ушибом головы, живота, грудной клетки и позвоночника госпитализирована в Луганскую областную детскую больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Проведенным медицинским осмотром в крови мужчины обнаружено 3,3 промилле этилового алкоголя. Он содержится под стражей.

Ход досудебного следствия находится на контроле прокуратуры города.

