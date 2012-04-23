В Кировске Луганской области 35-летний мужчина признался в убийстве своего отчима спустя 19 лет.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД в Луганской области, мужчина пришел в отделение милиции и признался, что в 1993 году, он, будучи 16-летним подростком, убил отчима, а труп закопал в сарае. По его словам, рассказать о преступлении его побудили тревожные сны.

Как признался мужчина, он убил отчима молотком, так как тот «постоянно к нему придирался, давал подзатыльники, был буйным, из-за чего остальным членам семьи приходилось покидать дом среди ночи».

«Вскоре по округе разнеслась весть о том, что глава семьи уехал на заработки в Россию и не вернулся. Такие намерения мужчина высказывал неоднократно, поэтому никто из окружающих ничего не заподозрил и ничему не удивился», - говорится в сообщении милиции.

В отношении раскаявшегося мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Ведется следствие.