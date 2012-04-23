Прокуратура проверит финансирование кожвендиспансера в Чернигове

Прокуратура Черниговской области проверит финансирование областного кожвендиспансера.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, основанием для проведения проверки стало распространение информации о закрытии стационарного отделения Черниговского областного кожвендиспансера.

Управление здравоохранения Черниговской облгосадминистрации, учитывая аварийное состояние стационарного отделения № 1, решило временно приостановить его деятельность, а больных перевести на амбулаторное лечение и в другие больницы. С чем не согласилось руководство медицинского заведения.

Черниговский областной кожвендиспансер расположен в приспособленных помещениях, построенных в начале прошлого века, которые, по заключению специалистов, действительно, нуждаются в ремонте. Учитывая, что в 2008-2009 годах на ремонт помещений диспансера выделялись бюджетные средства, прокуратура области организовала проверку законности их использования. О результатах проверки общественность будет проинформирована.