22-летний сын сжег мать из-за того, что она пьянствовала
16:39, 23 апреля 2012Новости регионов
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Трагедия на Закарпатье
В Межгорском районе Закарпатской области 22-летний сын поджег дом своей 42-летней матери из-за того, что она пьянствовала.
Женщина погибла, сообщили УНИАН в управлении Гостехногенбезопасности в Закарпатской области.
Трагедия произошла в ночь на 22 апреля в селе Нижний Студеный.
Спасатели прибыли на место происшествия, погасили пламя, но спасти жизнь 42-летней женщине не удалось.
Сын сознался, что преднамеренно совершил поджог в доме, а чтобы мать не смогла спастись, связал ей руки веревкой.
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