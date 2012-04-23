22-летний сын сжег мать из-за того, что она пьянствовала

16:39, 23 апреля 2012
Новости регионов
1

Трагедия на Закарпатье

В Межгорском районе Закарпатской области 22-летний сын поджег дом своей 42-летней матери из-за того, что она пьянствовала.

Женщина погибла, сообщили УНИАН в управлении Гостехногенбезопасности в Закарпатской области.

Трагедия произошла в ночь на 22 апреля в селе Нижний Студеный.

Спасатели прибыли на место происшествия, погасили пламя, но спасти жизнь 42-летней женщине не удалось.

Сын сознался, что преднамеренно совершил поджог в доме, а чтобы мать не смогла спастись, связал ей руки веревкой.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter