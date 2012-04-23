В Киеве бесплатно обследуют пострадавших от аварии на ЧАЭС

25 апреля Киевская городская клиническая больница № 1 проведет благотворительную акцию для пострадавших от аварии на ЧАЭС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в среду с 9.00 до 15.00 в больнице № 1 (Харьковское шоссе, 121) будут проведены бесплатные консультации и обследование граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

В этот день в медучреждении будет организован прием высококвалифицированными специалистами: профессорами, докторами медицинских наук, кандидатами медицинских наук, заслуженными врачами Украины, лауреатами государственных премий, а также заведующими отделениями и кафедрами, врачами с высшей квалификационной категорией.

Телефон «горячей» линии больницы: 560-11-11.