«Шахтер» приобретет семейный дом для детей-сирот

Игроки футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) приняли решение купить семейный дом для детей-сирот.

Об этом заявил главный тренер команды Мирча Луческу, сообщили УНИАН в пресс-службе клуба.

21 апреля в Донецке на пресс-конференции после матча «Шахтер» - «Таврия», средства от которого будут направлены на развитие портала sirotstvy.net, М.Луческу заявил: «Команда и я лично решили купить дом для молодой семьи». «В этом доме будут расти, скорее всего, шестеро детей-сирот. В ближайшее время мы его подарим», - сказал тренер «Шахтера».

М.Луческу подчеркнул, что для него это решение очень важно, потому что «это большая ответственность всех нас по отношению к детям, которые не виноваты в том, что их бросили и что они остались одни».

«Поэтому все общество должно помочь им в этом плане. Мы не довольствуемся только тем, что было сегодня на наших футболках (футболисты «Шахтера» вышли на поле в белых футболках с большими буквами, которые вместе составили лозунг «Сирітству ні» - УНИАН)», - отметил М.Луческу.