На Буковине состоится международное медицинское ралли

26-27 апреля в Черновицкой области состоятся международные соревнования бригад скорой медицинской помощи «Буковинское медицинское ралли – 2012», посвященные подготовке Украины к Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в главном управлении здравоохранения Черновицкой облгосадминистрации, будут соревноваться команды бригад скорой медицинской помощи из всех районов Черновицкой области и Черновцов, а также команды из Польши, Румынии и западных областей Украины.

Соревнования состоятся в Черновцах и Глыбокском районе Буковины.

