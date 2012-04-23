На Буковине состоится международное медицинское ралли
13:10, 23 апреля 2012Новости регионов
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26-27 апреля в Черновицкой области состоятся международные соревнования бригад скорой медицинской помощи «Буковинское медицинское ралли – 2012», посвященные подготовке Украины к Евро-2012.
Как сообщили УНИАН в главном управлении здравоохранения Черновицкой облгосадминистрации, будут соревноваться команды бригад скорой медицинской помощи из всех районов Черновицкой области и Черновцов, а также команды из Польши, Румынии и западных областей Украины.
Соревнования состоятся в Черновцах и Глыбокском районе Буковины.
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