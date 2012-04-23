Кто первым получит карточку киевлянина?

Первая категория жителей столицы, которым будут выдавать Карточку киевлянина, это многодетные семьи, которых на сегодняшний день в Киеве проживает 3 тысячи 515.

Об этом в эфире муниципального телеканала «Киев» сообщил директор КП «ГИИЦ» (Главный информационно-исчислительный центр) Станислав Каплуненко.

«Следующие категории, это, скорее всего, будут практически все социальные сотрудники, пенсионеры, инвалиды, которые не имеют права на бесплатный проезд, согласно закону Украины, лица, нуждающиеся в поддержке, - те, кто получает небольшую пенсию и для них предусмотрена дополнительная защита и которые состоят на учете в управлении социальной защиты», - сказал С.Каплуненко.

По данным КГГА, в Киеве зарегистрировано 73 тысячи пенсионеров и инвалидов, которые не имеют права на льготный проезд в метрополитене; социальных работников – около 1,5 тысячи; еще столько же человек, которые не имеют права на пенсию, и инвалидов; 3,5 тыс. неработающих, которые осуществляют уход за детьми-инвалидами и получают государственную социальную помощь.

«На первом этапе будут приглашать по телефону, а дальше мы задействуем другие механизмы. Скорее всего, в мае мы объявим регистрацию через Coll-центр КГГА, где можно будет зарегистрироваться», - сказал С.Каплуненко.

По его словам, сначала Карточками киевлянина будет обеспечивать банк «Крещатик». «Но в этом проекте не будет монополистов. Мы начали сотрудничать с банком «Крещатик», поскольку он частично принадлежит общине, и мы с ним отрабатываем социальные проекты. Однако в дальнейшем мы готовы сотрудничать со всеми банками», - пояснил С.Каплуненко. По его словам, предусматривается, что человек, заполняя анкету на получение Карточки киевлянина, должен указать, в каком банке ему удобнее ее получить.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко проинформировал, что с текущего месяца в столице начинают выдачу Карточек киевлянина. До 10 мая власть планирует обеспечить ими 4,5 тыс. льготников.

По его словам, на первом этапе внедрения карточки – это учтен льготный проезд в метро и скоростном трамвае, где уже есть автоматизированная система пропуска пассажиров.

Карточки будут выдаваться бесплатно.