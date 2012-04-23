В Киеве похитили директора фармацевтической фирмы

Соломенское районное управление столичной милиции передало в суд уголовное дело в отношении двух человек, похитивших директора фармацевтического предприятия.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, преступление было совершено накануне Нового года.

В дежурную часть райуправления милиции пришла женщина и сообщила, что ее мужа из дома забрали какие-то люди в гражданском. При этом они назвались правоохранителями и показали какое-то удостоверение.

Милиционеры установили, что никто из сотрудников правоохранительных органов не выезжал по указанному заявительницей адресу и не задерживал ее мужа. Также выяснилось, что похищенный является гражданином другого государства. В Украине мужчина работал директором фармацевтического предприятия. От похитителей родственникам пропавшего не поступало никаких требований.

В то же время работники райуправления узнали, что через несколько часов после похищения директора в офис фирмы, которой он руководит, пришли неизвестные лица, назвались работниками управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, закрыли охранника с водителем в подсобном помещении и изъяли сейф с документацией предприятия.

Следственным отделом райуправления было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 146 Уголовного кодекса Украины «Незаконное лишение свободы или похищение человека».

Через неделю в результате ряда оперативно-розыскных мероприятий работники уголовного розыска установили, что иностранца удерживают в частном доме в поселке Жуляны, с ним находится один подозреваемый. Для освобождения предпринимателя привлекали группу захвата.

На следующий день в Днепропетровске оперативники задержали его сообщника. У него были изъяты поддельное удостоверение работника исполнительной службы, переделанный для стрельбы боевыми патронами стартовый пистолет, а также паспорт пострадавшего иностранца, поддельный паспорт гражданина Украины, по которому злоумышленники арендовали дом в Жулянах. Все эти вещественные доказательства прямо указывали на причастность задержанных к похищению директора.

Подозреваемым было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: «Незаконное лишение свободы или похищение человека» (ст. 146), «Подделка документов и их использование» (ст. 358), «Незаконное обращение с оружием» (ст. 263).

Установлено, что мотивом совершения преступления была цель убрать прямого конкурента с отраслевого рынка.