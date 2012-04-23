Возбуждено уголовное дело против фельдшера скорой помощи

Прокурор Хмельницкой области возбудил уголовное дело в отношении фельдшера скорой медицинской помощи Белогорской центральной райбольницы, депутата районного совета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, дело возбуждено по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Украины (непредоставление помощи больному медицинским работником, что повлекло смерть больного).

Выяснено, что фельдшер, прибыв по вызову к жителю одному из сел района, которому во время бытового спора было нанесено ножевое ранение в живот, надлежащей медицинской помощи не оказал, в больницу не доставил, в результате чего потерпевший скончался.

Дело для организации досудебного следствия направлено в прокуратуру Белогорского района.