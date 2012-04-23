Центр радиационной медицины в Киеве обеспечат оборудованием

Правительство обеспечит самым современным медицинским оборудованием государственное учреждение «Национальный научный центр радиационной медицины Академии медицинских наук Украины».

Об этом премьер-министр Николай Азаров сказал во время посещения данного центра в Киеве, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров.

«Ваш главный врач предоставит нам список всего оборудования, и мы его для вас закупим, потому что такие учреждения должны быть современными и обеспеченными всем необходимым. Мы это сделаем», - сказал Н.Азаров во время общения с медицинским персоналом.

«Больные жалуются, что иногда им не хватает средств на лекарства. Мы решим эту проблему. У нас к ней простой подход – там, где люди действительно отдали свое здоровье, государство должно, максимально используя все возможности, компенсировать людям потерю здоровья. Я считаю, что такие медицинские учреждения, которые занимаются лечением, восстановление и сохранением здоровья, должны быть обеспечены самым современным оборудованием и обеспечены в полной мере лекарствами, которые необходимы для лечения больных, и мы это сделаем», - сказал глава правительства.

Н.Азаров заявил, что по мере роста экономики социальные выплаты чернобыльцев будут увеличиваться.