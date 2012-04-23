Черниговщина: бешеный кот покусал трех взрослых и ребенка

В Черниговской области больной бешенством кот покусал трех взрослых и ребенка.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Чрезвычайная ситуация произошла в с. Конятин Сосницкого района. Местного жителя покусал за руку бездомный кот. После этого животное было убито и закопано на лугу. Как оказалось, этот кот покусал еще трех людей, в том числе ребенка.

На следующий день труп кота выкопали и направили на исследование в Черниговскую государственную лабораторию ветеринарной медицины, где было установлено, что животное болело бешенством.

В населенном пункте с целью предупреждения заболевания бешенством проводятся противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия. Пострадавшие от укусов кота находятся на антирабическом лечении в Сосницкой центральной районной больнице.