Черниговщина: бешеный кот покусал трех взрослых и ребенка
Пострадавшие - на антирабическом лечении
В Черниговской области больной бешенством кот покусал трех взрослых и ребенка.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.
Чрезвычайная ситуация произошла в с. Конятин Сосницкого района. Местного жителя покусал за руку бездомный кот. После этого животное было убито и закопано на лугу. Как оказалось, этот кот покусал еще трех людей, в том числе ребенка.
На следующий день труп кота выкопали и направили на исследование в Черниговскую государственную лабораторию ветеринарной медицины, где было установлено, что животное болело бешенством.
В населенном пункте с целью предупреждения заболевания бешенством проводятся противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия. Пострадавшие от укусов кота находятся на антирабическом лечении в Сосницкой центральной районной больнице.