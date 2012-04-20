Во Львове студент „заминировал” ночной клуб

Сегодня в 3.05 на телефон 102 от неизвестного поступило сообщение о том, что один из ночных развлекательных клубов Львова заминирован.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, через пять минут после первого звонка в милицию опять позвонили с другого мобильного номера: тот же мужской голос сообщил, что частная охрана того же развлекательного заведения не впускает посетителей.

За считанные минуты на место происшествия прибыли представители следственно-оперативной группы милиции, спасатели, медики. Из ночного клуба были эвакуированы около 400 человек.

По словам начальника Львовского городского управления милиции Сергея Зюбаненко, эксперты-взрывотехники и следователи провели все мероприятия по выявлению взрывных устройств, однако оказалось, что сообщение о заминировании было ложным.

В результате оперативно-розыскных мероприятий непосредственно у входа в клуб был задержан псевдоминер. Им оказался студент одного из вузов Львова, 1991 года рождения.

Со слов задержанного, той ночью он находился в состоянии алкогольного опьянения. Хотел пойти развлечься в ночной клуб, однако не смог этого сделать, поскольку его не впустили охранники заведения. Из-за этого он решил отомстить, позвонил в милицию и сообщил о заминировании этого клуба.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.