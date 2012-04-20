Матери мальчика, погибшего под обвалом стены, дали сто тысяч

В Севастополе семье погибшего 7 февраля под рухнувшей опорной стеной 7-летнего мальчика вручили две банковские карточки на сумму более 100 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам первый заместитель председателя горгосадминистрации Сергей Савенков после вручения карточек матери погибшего.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в Севастополе на строительной площадке из-за падения бетонной глыбы погиб семилетний мальчик. Мальчик рос в многодетной семье, его мать приехала в Севастополь на заработки из Западной Украины. Она без мужа воспитывает еще пятерых несовершеннолетних детей.

Правоохранительные органы Севастополя возбудили по факту гибели мальчика уголовное дело.