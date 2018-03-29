Кильчицкая назвала министра здравоохранения алкоголиком

На пресс-конференцию, прошедшую сегодня в помещении медиа-холдинга «Главред», Ирэна Кильчицкая опоздала на десять минут. Причина банальна - пробки, в связи с чем возникло предложение поговорить о проблемах дорожного движения. Однако пресс-конференция была посвящена состоянию дел в сфере медицины.

А для начала Ирэна Реонольдовна высказала свое мнение об увольнении Леонидом Черновецким Ивана Салия. Почему так вышло, она не знает, но никаких политических мотивов в действиях мэра, по ее мнению, не было. Что же касается столичной медицины, то, как считает заместитель городского председателя, прежняя власть довела ее до плачевного состояния. Особенно это касается Центральной (бывшая Октябрьская) больницы и стоматологической поликлиники, что расположена на улице Пимоненко. Медики, работающие в этих заведениях, обвиняют КГГА в рейдерстве. Кильчицкая, в свою очередь, сказала, что территории этих больниц используются для коммерческого строительства немедицинского направления. И на ближайшей сессии Киевсовета будет вынесен проект решения, запрещающего подобные действия. А вообще, по мнению Ирэны Реонольдовны, во всем виноваты коммунисты, которые использовали столичную медицину в своих целях.

Кильчицкая жестко «наехала» на министра здравоохранения Юрия Гайдаева.

- Я заявляю: он был в состоянии алкогольного опьянения. И это его нормальное состояние, - сказала она об одной из встреч с ним во время конфликта вокруг стоматологической поликлиники. - Тяга к алкоголю – не криминал. Буш тоже был алкоголиком, но вылечился и стал президентом Америки.

Однако Кильчицкая считает, что министр здравоохранения должен быть выбран не по партийным принципам и должен вести нормальный образ жизни. Также, по мнению Ирэны Реонольдовны, во время недавнего противостояния врачей с представителями городской власти коммунисты коварно использовали медиков. Зампредседателя даже рассказала, как один врач сунул в глаз охраннику «Беркута» окурок…

На вопрос корреспондента УНИАН, что она думает о Юрии Луценко, который в своей предвыборной рекламе обещает переизбрание городского головы, она сказала:

- Ему нужно обратиться к врачам (не к тем ли, с которыми конфликтует КГГА? - УНИАН). Это во-первых. Во-вторых, киевляне сами знают, что делать.

Ирэна Реонольдовна считает, что такие заявления очень отрицательно сказываются на рейтинге Луценко, который ничего хорошего не сделал ни на посту главы МВД, ни на других. Его блок наберет очень маленький процент в Киеве, говорит заместитель мэра.

Также чиновник заявила, что за 2006 год она обнародовала декларацию о своих доходах: 3 млн. 200 тыс. гривен. Эти деньги она, в отличие от других богатеев, заработала честно.

- Те машины, которые у меня есть, имущество, которое у меня есть, – оно оформлено на меня, - заявила Кильчицкая.

О своих же политических антипатиях она сказала:

- Я сама голосовала за помаранчевый лагерь, и сейчас очень жалею по этом поводу: кроме демагогии, популизма, лжи я ничего не слышала… Выборы все покажут.

А вообще Ирэна Реонольдовна сказала, что будет стоять на страже здоровья киевлян. А также пообещала помочь «и беззубой интеллигенции, и незащищенным прослойкам населения».