В Киеве субботник перенесен с 21 апреля на 5 мая

В Киеве День благоустройства территорий населенных пунктов (субботник), который ранее было запланировано провести 21 апреля, перенесен на 5 мая.

Такое решение было принято в связи с тем, что на протяжении 20-23 апреля в Украине, в том числе в Киеве, будут продолжаться поминальные дни, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

К участию в проведении акции «За чистую окружающую среду» будут привлекать не только структурные подразделения и коммунальные предприятия КГГА, но и другие частные и общественные организации, а также студенческую и ученическую молодежь.

Напомним, что весенний двухмесячник по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния города стартовал в столице 19 марта.

Городская комиссия по благоустройству во главе с первым заместителем председателя КГГА Александром Мазурчаком проинспектировала уже восемь районов города.

Последними будут отчитываться о выполненной работе Святошинский и Соломенский районы (25 апреля).

Итоговое заседание по благоустройству запланировано провести 25 мая.