На Житомирщине обустроят 23 пункта "скорой" и вертолетные площадки

В Житомирской области на время проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу обустроят две вертолетные площадки и развернут 23 пункта скорой медицинской помощи.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении информации и коммуникаций с общественностью облгосадминистрации со ссылкой на губернатора области Сергея Рыжука, в области продолжается подготовка инфраструктуры к Евро-2012 .

По его словам, во время проведения финальной части Евро-2012 на территории области будут развернуты пункты временного базирования скорой помощи.

"На трассе Киев-Чоп их будет 12, на трассе Киев-Ковель – 11. Эти пункты, расположенные на базе ФАПов и сельских амбулаторий, начнут работать с 25 мая этого года. На дорогах будут соответствующие дорожные указатели. Службы МЧС обустроят две вертолетные площадки в Красноармейском и Новоград-Волынском районах для срочной перевозки пострадавших в случае возникновения такой необходимости", - отметил С.Рыжук.

По его мнению, область должна надлежащим образом подготовиться к чемпионату. "Эта работа включает в себя целый спектр вопросов – от безопасности движения и экологического контроля до системы мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций”, - отметил С.Рыжук.

По территории Житомирской области проходят магистральные автодороги Киев-Чоп (протяжностью 192 км), Киев-Ковель (166 км), а также трассы на Бердичев, Любар, Овруч (к границе с Беларусью). На их обустройство из бюджетов разных уровней выделено 159,7 млн грн, что на 16 млн больше, чем в прошлом году. В данное время дорожные службы ликвидируют ямковость и другие деформации дорожного полотна.

Кроме того, в области во время проведения Евро-2012 будет создано 28 пунктов гостеприимства и несколько фан-зон.



