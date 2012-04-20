Черниговщина: обесточено 3 населенных пункта, 14 сел без связи

В Черниговской области из-за ненастья обесточено 3 населенных пункта, 14 сел без электросвязи.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной государственной администрации.

Так, в результате неблагоприятных погодных условий (дождя и грозы) ночью произошло аварийное отключение участка ЛЭП 10 кВ, обесточено 13 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения остались жители 3 населенных пунктов на территории Черниговского района.

Также в регионе не функционирует 8 АТС, без электросвязи остаются 14 населенных пунктов на территории Городнянского, Козелецкого, Черниговского та Щорского районов.

Аварийно-восстановительные работы будут проводиться сегодня силами ПАО "Черниговоблэнерго" и ПАО "Укртелеком".