В Херсоне протестовали против гомосексуализма

В Херсоне состоялась акция протеста против пропаганды гомосексуализма и проведения гей-парадов.

Как передает корреспондент УНИАН, акция началась в 13.00 в центре города на площади Свободы перед кинотеатром «Украина». На мероприятие собрались около 10 человек.

Организовали акцию херсонские общественные организации «Відновлене життя», «Золота осінь», «Здорова сім’я – успіх нації», «Дім милосердя» и религиозная община «Церковь христиан полного Евангелия «Посольство Божье».

Как сообщил руководитель областной организации «Відновлене життя» Роман Костогрыз, организаторы протеста считают, что после того как в Украине стартовала Национальная кампания «Стоп насилию!» на период до 2015 года и подписано распоряжение о реализации Концепции развития криминальной юстиции относительно несовершеннолетних, в стране началась официальная пропаганда гомосексуализма. По его словам, пропаганда направлена на самую уязвимую аудиторию - детскую, так как предусматривает включение в программы по внешкольной и внеурочной работе общеобразовательных учебных учреждений пропаганду гендерной культуры — гомосексуальной, лесбийской, бисексуальной и трансгендерной ориентаций.

По словам Р.Костогрыза, все это создает угрозу традиционным ценностям украинцев, в частности, семейным и христианским.

Организаторы акции подписали обращение на имя Президента Украины Виктора Януковича с требованием приостановить формирование в Украине ювенальной юстиции и не подписывать принятый парламентом новый Уголовный процессуальный кодекс.

