Женщина сдала 2-летнего сына в аренду

На Прикарпатье к 5 годам заключения приговорена женщина, сдавшая в аренду для попрошайничества своего двухлетнего сына.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, в октябре прошлого года 22-летняя женщина была задержана при передаче своего ребенка лицам, которые попрошайничают, и получила за полугодовую аренду малыша 20 тысяч гривен.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины. На время досудебного следствия обвиняемая находилась под стражей.

Коломыйский горрайонный суд назначил женщине наказания в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Ребенок взят под защиту государства.

