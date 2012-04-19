Летом в Киеве будет 29 зон отдыха возле воды

Коммунальные службы Киева готовят

Киев. 19 апреля. УНИАН. КП «Плесо» начало подготовку городских зон отдыха к летнему периоду.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, всего планируют подготовить 29 зон отдыха возле воды (среди них 11 городских централизованных пляжей), общей площадью 228,87 га.

В коммунальном предприятии отмечают, что впервые за много лет должен решиться вопрос подсыпки песка на пляжах столицы. Сегодня уже проведена предварительная подсыпка песка на наиболее посещаемых пляжах Гидропарка – «Детском», «Молодежном» и на пляже «Центральный», что на Трухановом острове.

Очистка песка пляжеуборочными машинами там, где достаточная толщина песка, будет проводиться по плану. В других местах очистка песка проводится с помощью ручных орудий.

Также проведен комплекс дератизационных мероприятий на прибрежных защитных полосах водоемов и городских пляжей.

На всех зонах отдыха и пляжах, которые находятся на балансе КП «Плесо», проводятся работы по санитарной очистке территорий от бытового мусора, опавших листьев и сухостойных деревьев. Территории пляжей и зон отдыха обеспечены необходимым количеством контейнеров и урн для мусора.

Проводятся работы по расконсервации водопроводной сети в зонах отдыха. После проведения работ по з дезинфекции водопроводов начнут функционировать фонтанчики с питьевой водой.

Перед началом летнего купального сезона на всех пляжах и в зонах отдыха возле воды отремонтируют и покрасят хозяйственные помещения, пляжный инвентарь и сооружения.

Проводится организация пунктов оказания первой неотложной помощи в зонах отдыха возле воды (включая 9 постоянно функционирующих медицинских пунктов). К началу летнего оздоровительного периода посты неотложной помощи обеспечат необходимыми медикаментами и дезинфицирующими средствами в надлежащем количестве.

С целью организации безопасности людей и предупреждения несчастных случаев на водных объектах Киева КП «Плесо» организована работа 3 спасательно-водолазных, 5 спасательных станций, 19 спасательных постов, укомплектованных необходимыми плавсредствами, спасательным и медицинским имуществом. Дополнительно на период сезона планируется принять на работу около 30 матросов-спасителей.

Перед началом сезона спасательно-водолазной службой предприятия запланировано проведение обследования и очистки подводной части акватории пляжей, с составлением картосхем и актов обследования дна водоемов.

Ряд мероприятий по благоустройству и приведению в должное санитарное состояние балансовых территорий КП «Плесо» вместе с общественностью осуществило в рамках проведения весеннего двухмесячника по благоустройству. Субботники продолжаются.

В перечень зон отдыха, которые КП «Плесо» готовит к лету, входят: в Голосеевском районе - Галерная (залив Галерный), Днепровская ривьера (о. Жуков); в Деснянском – Черторой (Днепр, парк Дружбы народов), Троещина (залив Десенки), Десенка (залив р. Десенка); в Дарницком - Солнечный (о. Солнечное), Осокорки (Осокорки), Оболонский (Пуща-Водица, пруд № 8 на реке Горенка), Вербный (о. Вербное), Верхний залив (Собачье устье, ул. Приречная), Редьчина (ул. Богатырская), Наталка (залив Наталка, ул. Приречная); в Днепровском - Центральный (о. Труханов), Венеция (о. Долобецкий), Довбычка (о. Труханов), Молодежный (о. Долобецкий), Детский, Золотой и Предместная слободка (о. Предместная слободка), Радуга (о. Радуга), Лесной (о. Лесное, ДВРЗ), Веселка (Никольская слободка), Тельбин (о. Тельбин), Русановская коса (Русановска коса), Березняки (Днепровская набережная), Горбачиха (ур. Горбачиха); в Святошинском - Святошино (пруд №14 на реке Нивка); в Подольском - Синеозерная (пр. Правды); в Соломенском - Совская балка (ул. Кадетский гай).