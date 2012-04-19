Иностранец украл 4-летнюю дочку и вывез ее в Иорданию

В Полтаве милиция возбудила уголовное дело по факту похищения иорданцем 4-летней дочери и вывозе ее за границу - в Иорданию.



Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник ГУ МВД Украины в Полтавской области Эдуард Федосов.

По его словам, уголовное дело возбуждено по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (похищение человека)

Он отметил, что гражданин Иордании незаконно вывез свою дочь по поддельным документам, без разрешения матери.

Брак был зарегистрирован на территории Украины, похищенный ребенок имеет украинское гражданство.

