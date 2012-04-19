Почему с поезда «Николаев – Москва» эвакуировали 211 пассажиров

В Николаевской области с поезда № 62 сообщением «Николаев – Москва» из-за обнаруженной сумки с предметами, похожими на артснаряды, было эвакуировано 211 пассажиров.

Как сообщает Территориальное управление МЧС в Николаевской области, вчера в 9:57 в оперативно-диспетчерскую службу территориального управления МЧС Украины в Николаевской области от дежурного линейного отдела милиции на станции «Николаев» на Одесской железной дороге поступило сообщение об обнаружении в поезде № 62 сообщением «Николаев - Москва» в 8-м вагоне сумки черного цвета с предметами, похожими на артиллерийские снаряды.

Поезд был срочно остановлен на железнодорожной станции Явкино Баштанского района Николаевской области. К месту происшествия была направлена оперативная группа Баштанского РО территориального управления МЧС и дежурный караул СДПЧ-26 в составе двух аварийно-спасательных автомобилей. Обслуживающим персоналом поезда и сотрудниками МЧС проведена срочная эвакуация 211 пассажиров. Пассажиры были размещены в доме культуры села Явкино. Диспетчерской службой Херсонской дирекции железнодорожных перевозок Одесской железной дороги в 10:50 на данном участке было прекращено движение железнодорожного транспорта.

В 11:30 сотрудниками транспортной милиции и Новобугского отделения СБУ проведен дополнительный осмотр остальных 12 вагонов, других подозрительных предметов не выявлено.

В 12:50 движение поездов железнодорожного транспорта возобновлено в полном объеме.

Как сообщает сайт МВД Украины со ссылкой на ССО УМВД Украины на Одесской железной дороге, по результатам осмотра купе вагона экспертами-криминалистами Научно-исследовательского экспертно-криминалистичного центра УМВД Украины в Николаевской области взрывных устройств, взрывчатых веществ выявлено не было.

При обследовании обнаруженных в сумке «предметов цилиндрической формы в количестве 8 штук было установлено, что в них находится вещество растительного происхождения, зеленого цвета, весом 3 кг». Вещество направлено на исследование в НИЭКЦ при УМВД Украины в Николаевской области. Продолжается доследственная проверка.