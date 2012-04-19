В Крыму ветер повалил сто деревьев, ранены 2 человека

10:02, 19 апреля 2012
Новости регионов
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Две молодые женщины

Ураганный ветер повалил сегодня в Крыму около 100 деревьев, ранены две молодые женщины.

Об этом сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Жительницы Симферополя 22 и 27 лет получили многочисленные переломы в результате падения веток. Пострадавшие доставлены в реанимацию. Врачи оценивают их состояние как стабильное.

Между тем, с четырехэтажного здания в центральной части Симферополя сорвало крышу общей площадью 400 квадратных метров. Кровля упала на припаркованные рядом с постройкой пять машин. Спасатели МЧС и сотрудники коммунальных служб пытаются высвободить автомобили.

В сообщении говорится, что скорость ветра достигала сегодня в Симферополе, Симферопольском и Белогорском районах 21 метра в секунду.

Прогноз по Крыму на четврег неутешительный: объявлено штормовое предупреждение.

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