Директор дома престарелых оформлял завещания на себя

Прокурор Хмельницкой области возбудил уголовное дело.



Были сфабрикованы завещания от 4 пенсионеровФигурантами дела выступают бывший директор дома-интерната, председатель и секретарь одного из сельских советов Волочисского района за покушение на завладение наследственным имуществом иждивенцев дома-интерната и подделку с этой целью завещаний (ч.2 ст.15 ч.4 ст.191, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 УК Украины).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Изучив материалы Управления СБУ в области, прокуратура выяснила, что эти лица, по предварительному сговору между собой, составляли и регистрировали на своих близких родственников заведомо ложные завещания от имени умерших иждивенцев интерната для инвалидов и граждан преклонных лет, которые якобы еще при жизни завещали им наследственное имущество.

Таким образом были сфабрикованы завещания от 4 пенсионеров на почти 10 га земель стоимостью свыше 161 тыс. гривен, а также от 5 человек, которые, как выяснилось во время следствия, наследственного имущества не имели.

Дело по подследственности передано в Управление СБУ в области.