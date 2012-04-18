ГПУ проверит информацию о медоборудовании в Николаеве

Генеральной прокуратурой Украины поручено прокурору Николаевской области с привлечением специалистов органов Государственной финансовой инспекции Украины и Государственной службы Украины по лекарственным средствам провести проверку доводов, приведенных в сегодняшних публикациях СМИ, в частности, статьи «Минздрав купил некачественный аппарат, который порвал легкие Макар», размещенной на сайте интернет-издания «Украинская правда» 18 апреля 2012 года.

Об этом сообщает отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры реагирования. Ход проверки контролируется Генеральной прокуратурой Украины.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины, председатель подкомитета по вопросам планирования бюджетных программ и контроля за использованием бюджетных средств в здравоохранении профильного парламентского комитета Валерий Коновалюк заявил, что «в смерти Оксаны Макар виновато некачественное медицинское оборудование».

В частности, на официальном сайте парламентария изложена следующая его позиция: "В смерти О.Макар виноваты чиновники, которые за огромные деньги приобрели некачественное медицинское оборудование для николаевской больницы. Проверка николаевской больницы, в которую сначала попала О.Макар, показала, что аппарат для искусственной вентиляции легких Минздрав купил за 360 тыс. грн при наивысшей розничной цене в 220 тыс. грн. При этом этот аппарат был настолько некачественным, что ей просто «порвало» легкие. Таким образом, девушка погибла, хотя врачи полностью могли ее спасти. Потому заявляю со всей ответственностью, Минздрав - наиболее коррупционное ведомство», - заявил В.Коновалюк.

В свою очередь, в пресс-службе Минздрав Украины, куда агентство обратилось за комментарием, УНИАН сообщили, что информация относительно заявлений В.Коновалюка о некачественном аппарате искусственного дыхания в Николаевской больнице, который якобы стал непрямою причиной смерти О.Макар, будет размещена сегодня на сайте Министерства здравоохранения.

По поводу заявления В.Коновалюка о том, что Минздрав является «наиболее коррупционным ведомством», в министерстве отметили: «Если будут выдвинуты против нас какие-то официальные обвинения, тогда можно будет это комментировать».

При этом, как пишет «Комсомольская правда в Украине», в Николаевском городском управлении здравоохранения комментировать эту информацию отказались. В самой же больнице где в первые дни после нападения лечилась О.Макар, говорят, что прибор здесь не при чем.

«Насколько нам известно, она умерла от отека мозга и легких, на фоне тяжелого повреждения печени, сепсиса и сильных ожогов, – говорят в ожоговом отделении 3-й Николаевской больницы. – Ни о каком разрыве легких в заключении патологоанатомов сказано не было».

Справка УНИАН. О.Макар стала жертвой трех преступников, которые 9 марта в Николаеве завлекли девушку на квартиру, изнасиловали ее, пытались задушить, а затем выбросили в подвал недостроенного дома и подожгли.

О.Макар умерла 29 марта в Донецком ожоговом центре, куда была доставлена из Николаевской городской больницы №3.