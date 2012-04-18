В Сумах мужчина убил своих 2-летнего и 3-летнего сыновей
А сам повесился
В Сумах мужчина шилом убил двух своих маленьких сыновей - трехлетнего и двухлетнего - и сам повесился.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, в милицию обратилась жена умершего, которая не могла попасть в квартиру. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе сотрудников УМВД Украины в Сумской области и прокурора Ковпаковского района города Сумы.
Во время осмотра помещения в коридоре был обнаружен труп мужчины, в комнате квартиры были найдены трупы двух маленьких мальчиков с признаками насильственной смерти (с колотыми ранами грудной клетки).
По данному факту возбуждено уголовное дело по признаками преступлений, предусмотренных п.п.1,2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекс Украины – «преднамеренное убийство».
Продолжается следствие.