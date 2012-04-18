Больнице в Николаеве передадут медоборудование для Саши Поповой

Николаевской больнице скорой помощи завтра будет передано медицинское оборудование для спасения Александры Поповой, которая была жестоко избита и находится в коме.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата Николая Катеринчука.

В частности, завтра в 11 час. утра владелец газеты «Berliner TagesZeitung» Рейко Опитц вместе с мамой уже покойной Оксаны Макар и мамой пострадавшей Александры Поповой передадут соответствующее оборудование.

Средства на покупку оборудования предоставила мама Оксаны Макар, а часть денег, которых не хватало, - Рейко Опитц.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Николаеве 18-летнюю А.Попову во время ссоры жестоко избил 22-летний парень.

С тех пор девушка находится в больнице скорой медицинской помощи в состоянии комы.

8 апреля А.Поповой исполнилось 19 лет.

В марте главный врач БСМП Александр Демьянов сообщил, что средств для лечения А.Поповой недостаточно.

Подозреваемый в избиении А.Поповой был задержан в день совершения преступления, к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей. По уголовному делу продолжается следствие, находящееся на контроле прокуратуры Николаевской области.