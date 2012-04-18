В Антраците ликвидирована авария на коллекторе

В Антраците Луганской области ликвидирована авария на канализационном коллекторе, в результате которой вчера, 17 апреля, 5 тыс человек остались без воды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ООО «Лугансквода», ремонтные работы вчера длились весь день до позднего вечера. После чего водоснабжение было восстановлено.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля из-за аварии на канализационном коллекторе в северную часть Антрацита, где проживают до 5 тыс человек, была снижена подача воды с 1000 до 500 м3. Для населения был организован подвоз воды автоцистернами.