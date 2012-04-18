В Хмельницкой области совершила самоубийство школьница

Сегодня около 6 часов утра в Шепетовке Хмельницкой области школьница, 1996 года рождения, совершила самоубийство.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в оперативно-координационном центре территориального УМЧС в области, несовершеннолетняя девушка покончила жизнь самоубийством через повешение.

Работники милиции выясняют мотивы такого поступка.