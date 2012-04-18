В Хмельницкой области совершила самоубийство школьница
14:40, 18 апреля 2012Новости регионов
1
1996 года рождения
Сегодня около 6 часов утра в Шепетовке Хмельницкой области школьница, 1996 года рождения, совершила самоубийство.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в оперативно-координационном центре территориального УМЧС в области, несовершеннолетняя девушка покончила жизнь самоубийством через повешение.
Работники милиции выясняют мотивы такого поступка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter