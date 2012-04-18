В Луцке построят перинатальный центр
13:48, 18 апреля 2012Новости регионов
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С родильным отделением
В Луцке построят перинатальный центр с родильным отделением. Об этом заявил председатель Волынской облгосадминистрации Борис Климчук, сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА.
Как отметил Б.Климчук, Луцк – единственный областной центр в Украине, где есть только один роддом - городской. У Киверцевском, Рожищенском и Луцком районах функционируют специализированные отделения, однако этого не достаточно, ведь на Волыни существует тенденция к увеличению рождаемости.
Уже в 2012 году область получит на строительство перинатального центра 30 млн. грн. В целом его сметная стоимость – свыше 80 млн. грн.
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