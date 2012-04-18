В центре Киева будет перекрыто движение транспорта

Столичная Госавтоинспекция сообщает, что в связи с открытием фан-зоны к Евро-2012, с 28 мая по 7 июля будет перекрыта улица Крещатик от Институтской до Богдана Хмельницкого.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УГАИ г. Киева, с целью надлежащей подготовки и проведения мероприятия, согласно распоряжению КГГА от 30 марта 2012 года №512, движение транспорта на Крещатике будет перекрыто с 00:00 часов 28 мая до 1:00 часа 7 июля на отрезке от ул. Институтской до ул. Богдана Хмельницкого. Передвигаться на этом отрезке могут лишь специальные машины и аккредитованный транспорт.