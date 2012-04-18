2-летняя девочка погибла от отравления лекарствами

Двухлетняя девочка в Севастополе умерла не в результате отравления каким-то ядом, который неустановленные лица использовали против бродячих собак, а вследствие неосторожного обращения с лекарственными препаратами.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь прокуратуры Севастополя Валерий Ястрембский. (Трагический случай в Севастополе произошел 19 февраля. Мать девочки уверена, что ребенок съел отраву для собак, которую разбрасывали возле детской площадки – УНИАН).

По информации В.Ястрембского, в ходе проверки и проведения первичного судебно-медицинского исследования стало ясно, что смерть ребенка наступила в результате острого отравления лекарственным препаратом - таблетками «но-шпа», которые были обнаружены экспертами у девочки и следователями при осмотре в квартире. Как добавил пресс-секретарь, потребовалось время для окончательных выводов токсикологического и гистологического исследований, без которых невозможно было точно установить обстоятельства и причину смерти.

Поэтому, как сказал он, прокуратурой Севастополя было отменено постановление следователя следственного отдела УМВД об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а материалы были возвращены для дальнейшего проведения проверки.

В.Ястрембський подчеркнул, что окончательный и однозначный вывод экспертов - смерть девочки наступила в результате отравления лекарственным препаратом "но-шпа", и все другие предположения о причине смерти были исключены.

Пресс-секретарь добавил, что в настоящее время по факту смерти девочки в следственном отделе УМВД в Севастополе проводится дополнительная проверка для установления обстоятельств, каким образом девочка могла дома отравиться указанным препаратом.

Результаты окончательной проверки находятся на контроле в прокуратуре города.

Как стало известно УНИАН от источника в правоохранительных органах города, обнаруженный в кроватке девочки препарат "но-шпа" мог оказаться там вследствие невнимательности одной из нянь, которая на тот момент принимала данное лекарственное средство.