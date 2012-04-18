В Чернигове стартовала акция «Сердце к сердцу»

В Чернигове стартовала акция по сбору средств для больных сахарным диабетом детей в рамках Всеукраинской благотворительной акции «Сердце к сердцу», которая продлится до 6 мая. Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью городского совета.

Как сообщила на пресс-конференции представитель Фонда «Сердце к сердцу», студентка психолого-педагогического факультета ЧНПУ имени Т.Г. Шевченко Ольга Кукуюк, в городе во время акции будут работать 500 волонтеров, в области будут привлечены 650 волонтеров. Акция пройдет во всех общеобразовательных заведениях Чернигова. Там, а также на улицах Чернигова будут работать волонтеры с ящичками, в которые каждый желающий сможет пожертвовать деньги для больных детей.

Собранные деньги будут направлены на приобретение инсулиновых помп для детей, больных сахарным диабетом. В Черниговской области проживает более 180 детей, больных сахарным диабетом.

Нынешняя акция «Сердце к сердцу» проводится в седьмой раз. По результатам проведения прошлогодней акции «Сердце к сердцу» для предоставления помощи детям, больным сахарным диабетом, совместными усилиями волонтеров, организаторов в Украине было собрано свыше 4,1 млн. грн. (в частности, в Черниговской области – 118 168,64 грн.).

Инсулиновая помпа – медицинское устройство для введения инсулина при лечении сахарного диабета, также известно как терапия с непрерывным введением инсулина.