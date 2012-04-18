Харьковщина: в ДТП погибли женщина и ребенок

В Харьковской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли женщина и ребенок.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном Управлении ГАИ, авария произошла 16 апреля на 565-м км автодороги Киев-Харьков-Довжанский в Чугуевском районе.

37-летний водитель автомобиля «Opel Astra», не справившись с управлением, съехал в кювет и допустил опрокидывание автомобиля.

В результате ДТП погибли пассажиры автомобиля: 36-летняя женщина и 11-летняя девочка. Водитель автомобиля с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлен в реанимацию. Ведется следствие.