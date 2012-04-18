В Антраците прорвало железобетонный коллектор

В городе Антрацит Луганской области прорвало железобетонный канализационный коллектор.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 17 час. 30 мин. 17 апреля в г. Антрацит в результате долговременной эксплуатации и действия агрессивных веществ стоковых вод произошел порыв железобетонного канализационного коллектора, введенного в эксплуатацию в 1971 году (диаметр 600 мм).

Из-за аварии временно приостановлено водоснабжение северной части города. К аварийно-восстановительным работам и подвозу воды привлечены бригады и автоцистерны Антрацитовского департамента ООО „Лугансквода”.