Пловец-марафонец Софяник совершил 10-километровый заплыв

Севастопольский пловец - марафонец, рекордсмен Книги рекордов Украины Олег Софяник сегодня совершил пасхальный заплыв в холодной воде Черного моря на дистанцию в 10 км, от мыса Херсонес до древнего Херсонеса (до Национального заповедника «Херсонес Таврический»).

Как сообщил корреспонденту УНИАН организатор заплава, председатель общественной организации «Объединение поддержки и развития молодёжи и спорта в г.Севастополе» Александр Синявский, пловца на надувной лодке сопровождал президент Севастопольской федерации зимнего плавания Валерий Веселов.

Спортсмен стартовал в 6.00, а к финишу пришел в 11.05. «Ветер был попутный южный, очень сильный. Пловец плыл кролем и брасом. Сильно переохладился. Вдобавок, в районе Стрелецкой бухты и Херсонеса приходилось отбиваться от нападения чаек и бакланов», - сообщил А.Синявский.

В ближайших планах пловца - беспрецедентный заплыв через Средиземное море от побережья Кипра до Израиля (Святой земли), добавил лидер общественной организации.