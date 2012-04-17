В Киеве у женщины изъяли наркотиков на 900 тыс. грн

Благодаря совместной работе СБУ Украины и работников отдела борьбы с незаконным оборотом наркотиков Голосеевского РУ столицы удалось задержать женщину, которая в течение длительного времени занималась сбытом наркотиков на территории Киева. Среди изъятого стражами порядка – гашиш, каннабис, кокаин.

Рыночная стоимость изъятых наркотических средств составляет 900 тысяч гривен, сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве.

Задержали женщину в Голосеевском районе столицы. При себе у нее было достаточно наркотиков для передачи заказчикам. Кроме того, во время проверки ее квартиры правоохранительным органам удалось найти еще: три килограмма каннабиса, 400 граммов гашиша, кокаин, электронные весы, записные книжки со сведениями о покупателях наркотиков и 18 мобильных телефонов, которыми она пользовалась, чтобы связываться с покупателями. На каждого покупателя - отдельный телефонный аппарат. Квартиру женщина нанимала. Наркотики прятала также там. Сами владельцы квартиры ничего об этом не знали.

Злоумышленница сейчас находится в Голосеевском райуправлении столичной милиции, изъятые вещи и мобильные телефоны отправлены на исследование. По факту сбыта и хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.