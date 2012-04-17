Черниговщина: после реконструкции открыт Нежинский роддом

В Черниговской области после реконструкции открыт Нежинский роддом. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Управления здравоохранения Черниговской облгосадминистрации.

После реконструкции родильного блока создано 6 индивидуальных родильных залов, оборудованных для проведения партнерских родов, акушерская операционная и палаты детской реанимации, оснащенные современным медицинским оборудованием. Введены в строй 2 операционные и стерилизационная. Операционный блок позволяет круглосуточно проводить как акушерские, так и гинекологические операции. Весь коечный фонд переведен на совместное пребывание матери и ребенка. В прошлом году заведение сертифицировано на звание «Больница доброжелательна к ребенку».

На реконструкцию лечебного заведения израсходовано почти 2,5 млн. грн, из которых 2,3 млн. грн составили средства субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на социально-экономическое развитие.

На сегодняшний день Нежинский роддом оказывает акушерско-гинекологическую помощь женщинам города Нежина и Нежинского района, а также жительницам Борзнянского, Бахмачского, Ичнянского и Носовского районов. Ежегодно в заведении происходит более 1 тыс. 110 родов.