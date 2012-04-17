Харьковщина: во время ДТП погибли два человека

В Харьковской области во время дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного территориального управления МЧС в Харьковской области, на 40-м километре автодороги Харьков - Змеев - Балаклея вблизи города Змеев перевернулся автомобиль «Фольксваген Пассат».

В результате ДТП водитель и его пассажир погибли на месте происшествия. Еще один пассажир госпитализирован.