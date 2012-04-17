Харьковщина: во время ДТП погибли два человека
16:24, 17 апреля 2012Новости регионов
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Еще один госпитализирован
В Харьковской области во время дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного территориального управления МЧС в Харьковской области, на 40-м километре автодороги Харьков - Змеев - Балаклея вблизи города Змеев перевернулся автомобиль «Фольксваген Пассат».
В результате ДТП водитель и его пассажир погибли на месте происшествия. Еще один пассажир госпитализирован.
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